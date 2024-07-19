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Захаров Алексей Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Алексей Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
25,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узл.-Большие
Место события
Узл.-Большие, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5386
Захаров Алексей Петрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Захаров Алексей Петрович двор. Узл.-Большие

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