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Жуков Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жуков Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Конца
Место события
Конца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5384
Жуков Степан
Текст оригинальной записи
Жуков Степан д. Конца

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