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Ефимов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Замостье-Кабацкое
Место события
Замостье-Кабацкое, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5363
Ефимов Никифор
Текст оригинальной записи
Ефимов Никифор д. Замостье-Кабацкое

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