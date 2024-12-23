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Ермолаев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермолаев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Елемки
Место события
Елемки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5359
Ермолаев Николай
Текст оригинальной записи
Ермолаев Николай д. Елемки

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