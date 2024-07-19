Евстафьев Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстафьев Гавриил

Евстафьев Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстафьев Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
114,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Конца
Место события
Конца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5354
Евстафьев Гавриил
Текст оригинальной записи
Евстафьев Гавриил д. Конца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.