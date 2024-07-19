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Ершов Иван Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ершов Иван Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
55,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Спокойствие
Место события
Спокойствие, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5353
Ершов Иван Васильевич
Текст оригинальной записи
Ершов Иван Васильевич ус. Спокойствие

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