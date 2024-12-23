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Данилов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Заручевья
Место события
Заручевья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5350
Данилов Петр
Текст оригинальной записи
Данилов Петр д. Заручевья

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