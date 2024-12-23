Дмитриев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Семен

Дмитриев Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Заполька
Место события
Заполька, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5344
Дмитриев Семен
Текст оригинальной записи
Дмитриев Семен д. Заполька

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.