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Дмитриев Самуил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Самуил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Больш. Дубовиц
Место события
Больш. Дубовиц, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5337
Дмитриев Самуил
Текст оригинальной записи
Дмитриев Самуил д. Больш. Дубовиц

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