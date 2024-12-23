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Глухов Николай Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Глухов Николай Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
17,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Брюховщина
Место события
Брюховщина, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5335
Глухов Николай Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Глухов Николай Иванович двор. д. Брюховщина

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