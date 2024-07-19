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Григорьев Роман

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Роман
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узей
Место события
Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5331
Григорьев Роман
Текст оригинальной записи
Григорьев Роман д. Узей

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