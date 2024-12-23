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Григорьев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Ольховки
Место события
Ольховки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5327
Григорьев Федор
Текст оригинальной записи
Григорьев Федор д. Ольховки

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