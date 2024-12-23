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Гарулев Василий Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гарулев Василий Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
151,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Заполька
Место события
Заполька, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5311
Гарулев Василий Николаевич
Текст оригинальной записи
Гарулев Василий Николаевич д. Заполька

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