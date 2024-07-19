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Госсе Владимир Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Госсе Владимир Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
50,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Глинки
Место события
Глинки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5309
Госсе Владимир Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Госсе Владимир Александрович двор. пус. Глинки

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