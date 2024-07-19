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Голубев Василий Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Голубев Василий Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
38
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5308
Голубев Василий Степанович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Голубев Василий Степанович священник Торбинской церкви

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