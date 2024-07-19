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Вишневский Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Вишневский Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5305
Вишневский Александр - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Вишневский Александр псаломщик Оскуйской церкви пус. Сельцо

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