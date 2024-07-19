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Васильев Леонтий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Леонтий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Бол. Дубовиц
Место события
Бол. Дубовиц, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5281
Васильев Леонтий
Текст оригинальной записи
Васильев Леонтий д. Бол. Дубовиц

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