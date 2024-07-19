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Виноградов Михаил Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Виноградов Михаил Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
75,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5280
Виноградов Михаил Яковлевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Виноградов Михаил Яковлевич священник Моркашицкой церкви

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