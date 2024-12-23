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Волге Ян Данилов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Волге Ян Данилов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
земля в пус. Узи и Переспы Верроский уезд Лифляндской губернии (30,1)
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узи
Место события
Узи, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5279
Волге Ян Данилов
Текст оригинальной записи
Волге Ян Данилов земля в пус. Узи и Переспы Верроского уезда Лифляндской губернии

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