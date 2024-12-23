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Волков Александр Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Волков Александр Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
59,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Кленово
Место события
Кленово, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5275
Волков Александр Николаевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Волков Александр Николаевич дворян. с. Кленово

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