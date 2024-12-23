Богоявленский Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоявленский Сергей Филиппович

Богоявленский Сергей Филиппович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богоявленский Сергей Филиппович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
17,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Льзи
Место события
Льзи, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5273
Богоявленский Сергей Филиппович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Богоявленский Сергей Филиппович свящ. ус. Льзи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.