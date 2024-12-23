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Богданов Поликарп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Поликарп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Порыхалова
Место события
Порыхалова, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5270
Богданов Поликарп
Текст оригинальной записи
Богданов Поликарп д. Порыхалова

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