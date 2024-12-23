Баранов Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Михаил Иванов

Баранов Михаил Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Баранов Михаил Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Паозерья
Место события
Паозерья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5264
Баранов Михаил Иванов
Текст оригинальной записи
Баранов Михаил Иванов д. Паозерья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.