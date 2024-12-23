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Богданов Поликарп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Поликарп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
12,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Колмыково
Место события
Колмыково, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5263
Богданов Поликарп - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Богданов Поликарп мещ. — пус. Колмыково

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