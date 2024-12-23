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Бубенцов Александр Онисимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бубенцов Александр Онисимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Городок
Место события
Городок, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5262
Бубенцов Александр Онисимов
Текст оригинальной записи
Бубенцов Александр Онисимов пус. Городок

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