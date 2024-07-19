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Богданов Петр Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Петр Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
23,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Островец
Место события
Островец, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5258
Богданов Петр Иванов - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Богданов Петр Иванов мещ. в с. Островец

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