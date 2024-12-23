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Богачев Иван Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богачев Иван Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
220,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Елемки
Место события
Елемки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5257
Богачев Иван Васильев
Текст оригинальной записи
Богачев Иван Васильев д. Елемки

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