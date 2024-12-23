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Богданов Василий Лукич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Василий Лукич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
237,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вороново
Место события
Вороново, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5256
Богданов Василий Лукич
Текст оригинальной записи
Богданов Василий Лукич д. Вороново

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