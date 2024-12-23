Богданов Иван Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Иван Лукич

Богданов Иван Лукич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Иван Лукич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
240,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вороново
Место события
Вороново, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5255
Богданов Иван Лукич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Богданов Иван Лукич купец д. Вороново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.