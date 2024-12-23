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Ануфриев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ануфриев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Городищ
Место события
Городищ, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5200
Ануфриев Иван
Текст оригинальной записи
Ануфриев Иван д. Городищ

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