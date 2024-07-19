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Аматистов Константин Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аматистов Константин Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
44,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Горка
Место события
Горка, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5198
Аматистов Константин Васильев - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Аматистов Константин Васильев купец. пус. Горка

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