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Андреев Василий Константинов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Василий Константинов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
68,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Соболева Гора
Место события
Соболева Гора, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5196
Андреев Василий Константинов - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Андреев Василий Константинов купец Соболева Гора

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