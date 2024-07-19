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Аверьянов Иван Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аверьянов Иван Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
33,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Нижн. Островец
Место события
Нижн. Островец, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5195
Аверьянов Иван Федоров
Текст оригинальной записи
Аверьянов Иван Федоров д. Нижн. Островец

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