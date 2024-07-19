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Янвельд Михель

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Янвельд Михель
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
40,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место события
Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5194
Янвельд Михель - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Янвельд Михель кр. Подберезск. вол. Новгород. у. (земля в пуст. Сергеево)

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