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Штрейс Богдан Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Штрейс Богдан Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
284,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Лахново
Место события
Лахново, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5193
Штрейс Богдан Иванович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Штрейс Богдан Иванович купец земля в пус. с. Лахново

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