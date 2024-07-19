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Тополев Никонор Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тополев Никонор Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
4 дес. 1321,75 саж.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место события
Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5190
Тополев Никонор Васильевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Тополев Никонор Васильевич настоятель Маловишерской церкви

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