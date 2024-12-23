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Рейнберг Вениамин Иосифович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рейнберг Вениамин Иосифович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
59,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Марково
Место события
Марково, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5187
Рейнберг Вениамин Иосифович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Рейнберг Вениамин Иосифович купец д. Марково

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