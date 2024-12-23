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Малышев Петр Антонов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малышев Петр Антонов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
29,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Подмошья
Место события
Подмошья, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5177
Малышев Петр Антонов
Текст оригинальной записи
Малышев Петр Антонов д. Подмошья

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