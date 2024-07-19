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Иванов Кондратий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Кондратий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
110,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Александровскаго
Место события
Александровскаго, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5160
Иванов Кондратий
Текст оригинальной записи
Иванов Кондратий с. Александровскаго

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