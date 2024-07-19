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Жемчужин Николай Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жемчужин Николай Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
2040 к. с.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место события
Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5158
Жемчужин Николай Александрович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Жемчужин Николай Александрович Настоятель Селищской церкви

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