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Елисеев Кондратий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елисеев Кондратий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Красноборья
Место события
Красноборья, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5155
Елисеев Кондратий
Текст оригинальной записи
Елисеев Кондратий д. Красноборья

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