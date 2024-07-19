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Васильев Василий Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Василий Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место события
Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5143
Васильев Василий Васильев
Текст оригинальной записи
Васильев Василий Васильев д. Шолохова Никольской вол. Новг. у. земля в пуст. Горушка

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