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Алексеев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Подмошья
Место события
Подмошья, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5141
Алексеев Василий
Текст оригинальной записи
Алексеев Василий д. Подмошья

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