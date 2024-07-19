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Алексеев Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
56,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Папоротско-Островская волость
Место
Барской-Вишерки
Место события
Барской-Вишерки, Папоротско-Островская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5135
Алексеев Григорий
Текст оригинальной записи
Алексеев Григорий д. Барской-Вишерки

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