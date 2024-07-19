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Янтон Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Янтон Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5127
Янтон Андрей
Текст оригинальной записи
Янтон Андрей Любенского О-ва

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