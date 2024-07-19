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Шлейденберг Карл Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шлейденберг Карл Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
24,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5122
Шлейденберг Карл Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Шлейденберг Карл Иванов кр. Межников. вол.

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