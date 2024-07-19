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Шенберг Рудольф

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шенберг Рудольф
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5120
Шенберг Рудольф
Текст оригинальной записи
Шенберг Рудольф Любенского О-ва

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