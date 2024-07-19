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Чупаев Иван Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чупаев Иван Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
198,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5118
Чупаев Иван Алексеев
Текст оригинальной записи
Чупаев Иван Алексеев куп. ст. Волх. Новг. у.

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