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Филиппов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Новой
Место события
Новой, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5115
Филиппов Федор
Текст оригинальной записи
Филиппов Федор д. Новой

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