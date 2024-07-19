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Федоров Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
109
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Бора
Место события
Бора, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5103
Федоров Тимофей
Текст оригинальной записи
Федоров Тимофей д. Бора

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